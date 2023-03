Se cumplen cuatro días de bloqueo en Teopisca

Habitantes de Teopisca cumplieron cuatro días de bloqueo en la carretera Panamericana, tramo San Cristóbal-Comitán, para exigir la destitución de la alcaldesa sustituta Josefa María Sánchez Pérez, a quien acusan de un “desfalco” de 71 millones de pesos, informó Óscar Hernández, representante de los inconformes.

En entrevista, dijo que “lo que estamos pidiendo es que se aclare qué pasó con los 71 millones de pesos, pues la presidenta lleva seis meses en el cargo y no ha hecho ninguna obra; así como su destitución”.

Agregó que en el movimiento que tiene cerrada la vía —ajeno al que encabeza el extesorero Javier Velázquez Díaz, que también ha exigido la destitución de la alcaldesa mediante otras protestas— participan habitantes de 10 comunidades, de los barrios de la cabecera y de los ejidos.

Comentó que a cuatro días del bloqueo, las autoridades no los han convocado a ningún diálogo, por lo que no abrirán el paso “hasta que se tenga el desafuero de la señora, porque es mucho el dinero desfalcado. Se pidió auditoría, ya recibieron los paquetes, pero lo están haciendo tardado”.

Hernández señaló que el paso está cerrado al transporte público y privado, pero están permitiendo que transiten ambulancias, enfermos con receta médica y mujeres embarazadas, así como frutas, legumbres y otros productos alimenticios. “Hay comisiones que atienden ese problema y las personas pueden pasar caminando”.

Aseguró que la noche del pasado jueves recibieron amenazas de desalojo por medio de la policía, pero “al aparecer, unos amigos intervinieron, por lo que quedaron de abrir una mesa de diálogo este (ayer) viernes, pero hasta el mediodía no han hecho llamado y estamos esperando porque estamos dispuestos a dialogar para ver esta problemática”.

Señaló que la alcaldesa “no despacha en Teopisca. Hemos buscado audiencias para el beneficio de nuestros barrios y no la encontramos; no sabemos dónde está despachando. Es triste y penoso, desfalcaron el recurso, por eso no nos queda de otra que hacer este tipo de movimientos para que nos volteen a ver”.

Sánchez Pérez, quien se desempeñaba como síndica, fue designada alcaldesa sustituta en septiembre pasado, luego de diversas protestas de habitantes del municipio tras el asesinato a balazos del presidente municipal constitucional Rubén de Jesús Valdez Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, ocurrido en junio.