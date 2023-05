Empleados de una empresa —cuyo nombre ignoran los pobladores—, apoyados por hombres armados, empezaron a retirar sin el permito de los habitantes de la zona la barita extraída hace varios años por la empresa canadiense Blackfire Exploration México, de una mina ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas.

“El sábado entraron ocho camiones e hicieron muchos viajes de la barita que se encuentra amontonada en una plataforma ubicada en tierras del ejido Nueva Morelia (vecino de Grecia); dicen que van a tardar entre ocho y 10 días porque son muchas toneladas”, dijeron pobladores de ese lugar.

“Todo el día estuvieron trabajando y llevando el material supuestamente a la cabecera de Chicomuselo; la comunidad no pudo evitar que entraran porque cuando fueron a hablar con nosotros hace unos días, iban armados, respaldando a las mineras para que no nos opongamos”, manifestaron.

Comentaron que el pasado jueves, cuando llegaron hombres armados a amenazarlos para que dejaran pasar los camiones a sacar el material, les dijeron: “Si alguien se mete con nosotros, ya sabe lo que le va a pasar”.

Uno de los hombres les dijo: “Mi empresa no tiene nombre” y no les dio información ni presentó documentos. “Traen gente violenta y nosotros somos gente pacífica. Estamos pidiendo al gobierno que nos ayude porque somos vulnerables y no tenemos cómo enfrentarnos a ellos. No podemos”.

Ante el ingreso por la fuerza de los camiones y las amenazas, los habitantes de Nueva Morelia sostuvieron el pasado viernes una asamblea en la que acordaron enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga.

“Nos reunimos en asamblea general en el ejido Nueva Morelia para manifestar nuestra inconformidad sobre la explotación de la mina que hará una empresa en el (vecino) ejido Grecia. Ese saqueo nos afecta un manantial de agua; de ahí viene el agua potable que abastece a nuestra población y por eso el ejido lo rechaza totalmente porque perjudicaría la salud de nuestra población”, escribieron en el documento.

Agregaron: “El grupo minero pidió que la población no les estorbe en su camino, que transiten libremente. Pedimos a las tres instancias de gobierno su valiosa intervención para dar solución a este problema, ya que perjudica a nuestra población, trayendo contaminación y enfermedades”.