Elogian reducción de incendios forestales en Chiapas

La diputada Flor de María Guirao Aguilar, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, calificó como “extraordinario” el desempeño de este rubro durante el 2025, al destacar que Chiapas logró reducir significativamente el número de incendios forestales, pasando del segundo al duodécimo lugar a nivel nacional.

En entrevista, la legisladora informó que este miércoles se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el secretario del ramo, Mauricio Cordero, con la presencia de todos los secretarios estatales y presidentes municipales.

“Para iniciar el año con todo”, afirmó Guirao Aguilar, quien explicó que el avance más significativo del año pasado fue la reducción de quemas forestales, una problemática que por años ubicó a Chiapas entre los estados más afectados.

“En los rubros que más aquejaban a Chiapas, estábamos en primeros lugares en la quema de nuestros bosques, siendo el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a quemas, y pasamos al número 12. Entonces, disminuyó muchísimo”, destacó.

Atención óptima

Respecto a la temporada de frentes fríos y ciclones, reconoció que hubo afectaciones en la zona norte, pero fueron atendidas de manera óptima gracias a que la estrategia actual se basa en la prevención. “Ahorita lo que se está haciendo es trabajo de prevención, para que cuando llegue el desastre, sean menos los daños que tengamos”, explicó.

Consultada sobre otros temas sensibles en la entidad, como la violencia contra la mujer, la diputada señaló que se trata de “hechos totalmente reprobables” y aseguró que la Secretaría de la Mujer ya está tomando cartas en el asunto.

“Hay gente todavía con sentimientos negativos, gente mala. Aquí es todo el peso de la ley hacia esas personas que cometen estos actos”, recalcó, y recordó que desde el inicio de la administración del gobernador Ramírez Aguilar se aprobaron iniciativas para aplicar sanciones más severas en este tipo de delitos.