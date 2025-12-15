Elogian trayectoria de Emilio Alberto Burguete

En una ceremonia especial realizada este fin de semana, el Club Rotario de San Cristóbal, entregó el premio a la Juventud 2025 “Javier Ruiz Bonifaz” a Emilio Alberto Burguete Arellano, triatleta de alto rendimiento por su destacada participación en competencias nacionales e internacionales.

Javier Ruiz Bonifaz, fue un sancristobalense que siempre estuvo apoyando a jóvenes destacados, por ello en el club acordaron que la distinción le fuese entregada a Emilio Alberto.

Ceremonia

El premio lo entregó Juan José Sarabia Aguirre, presidente del Club Rotario de San Cristóbal de Las Casas, quien reafirmó el compromiso del club para impulsar a la juventud que con disciplina y pasión, construye un mejor futuro.

Expresaron que Emilio Alberto Burguete Arellano, es un ejemplo de perseverancia, fortaleza física y mental, y sobretodo un orgullo de San Cristóbal de Las Casas.

El homenajeado agradeció a los integrantes del Club por haberlo nombrado merecedor de esta importante distinción.

Este reconocimiento ha sido recibido por destacados jóvenes del Valle de Jovel que han puesto en alto el nombre de este pueblo mágico.

Deliberación

Cabe señalar que para elegir al joven que recibe este reconocimiento, la convocatoria se presenta a todos los socios del Club Rotario para que ellos determinen al ganador de tal distinción, que debe ser una persona de 15 a 30 años de edad.