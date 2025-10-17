Elogian trayectoria del actor Humberto Dupeyrón

La señora Sofía Espinoza, esposa del gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la entrega de un reconocimiento al actor Humberto Dupeyrón durante la presentación de la obra “El Gorila” en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

Durante el evento, Sofía expresó que los asistentes disfrutaron del gran talento del primer actor Humberto Dupeyrón, a través de la presentación de un monólogo profundo que “nos invita a reflexionar sobre la libertad, la naturaleza humana y la búsqueda interior que todos enfrentamos”.

En ese sentido enfatizó que reconocieron su brillante trayectoria y agradecieron al actor que compartiera una noche llena de arte, de sensibilidad y reflexión.

Entrega del reconocimiento

Para hacer entrega del reconocimiento, subieron al escenario Patricia Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno y Mediación; Sofía Espinosa Abarca, esposa del gobernador; Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y José Natarén Aquino, director del Teatro de la Ciudad.

Al respecto, Patricia Conde Ruiz expresó que muchos chiapanecos tuvieron la oportunidad de disfrutar de una obra que cautivó al público con su intensidad escénica y su mensaje sobre la condición humana.

Compartió que durante la noche del miércoles se reunieron servidoras y servidores del pueblo, en compañía de un maravilloso publicó que presenció una noche de arte y reflexión.

Una obra con sentido social

Esta puesta en escena fue organizada por el Sistema DIF Estatal con la intención de recaudar fondos que se destinarán a los diferentes albergues y casas hogares que tiene a su cargo esta dependencia estatal.

En una rueda de prensa dieron a conocer que a través del recurso que reciben por parte del gobierno, buscan dosificar el presupuesto y con ello ayudar a más personas.

El monólogo “El Gorila” se basa en un relato escrito por el escritor europeo, Franz Kafka, mismo que fue adaptado a teatro por Alejandro Jodorowsky. Desde hace varios años es interpretado por Humberto Dupeyrón, quien a través de su excelso manejo del escenario invita al público asistente a reflexionar sobre nuestra condición como humanos.