Embajada de Italia se reunió con Colectiva Cereza

El Consejero Político de la Embajada de Italia, Emanuele D’Andrassi, sostuvo una reunión en San Cristóbal de Las Casas con integrantes de Colectiva Cereza Chiapas, en el marco de su visita de trabajo por esta entidad.

El encuentro permitió conocer de primera mano el trabajo que realiza Colectiva Cereza y los desafíos que enfrenta, así como intercambiar perspectivas sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

La organización informó que durante la reunión, el consejero D’Andrassi y la coordinadora de la Colectiva, Patricia Aracil firmaron un plan de trabajo elaborado con el acompañamiento de Peace Brigades International-Mexico Project, para dar seguimiento al respaldo que la Embajada de Italia brinda a la organización, en el marco del programa Protejamos Sus Voces de la Unión Europea en México.

Derechos humanos

Con esta iniciativa, Italia reafirma su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos, reconociendo y respaldando el trabajo de Colectiva Cereza, cuyo compromiso cotidiano contribuye al acceso a la justicia, la defensa de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de los derechos humanos en Chiapas.

La Embajada de Italia tuvo la oportunidad de conocer Colectiva Cereza gracias al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas, quien señaló la labor de la organización al embajador y permitió establecer un importante espacio de diálogo.

Cereza es una organización feminista integrada por un equipo interdisciplinario conformado íntegramente por mujeres voluntarias, cuyo compromiso y dedicación han permitido sostener, desde hace más de 16 años, una labor fundamental en favor de los derechos humanos en Chiapas.

La organización brinda acompañamiento jurídico y psicosocial gratuito a mujeres privadas de la libertad, durante su proceso de reinserción social.