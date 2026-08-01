Embajada de Malasia visita las regiones palmeras

En representación del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), a través de su titular Luis Pedrero González, y el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, sostuvieron una reunión de trabajo con la comitiva diplomática de la Embajada de Malasia en México, encabezada por Jesse Quiban, encargado de negocios de la representación diplomática del país asiático.

En este encuentro participaron Lucio Lastra Escudero, presidente de Femexpalma, así como productores y empresarios del sector, con el propósito de fortalecer la cooperación internacional e impulsar el desarrollo de la industria de la palma de aceite en Chiapas.

Cooperación internacional

Durante el encuentro, celebrado en el municipio de Palenque, se presentó la visión del Gobierno de Chiapas para fortalecer la cooperación internacional mediante un modelo de colaboración orientado al desarrollo económico, agroindustria, comercio e intercambio de conocimientos, particularmente en torno a la industria de la palma de aceite, considerada un sector estratégico para el desarrollo del sureste mexicano.

Como parte de la agenda, la delegación diplomática recorrió la planta extractora de Palmeras Oleaginosas del Sur (Palmosur), así como sus plantaciones, donde conoció de primera mano los procesos de producción, la operación industrial y el potencial económico que representa esta actividad para la región.

La visita forma parte de la estrategia del Gobierno de Chiapas para fortalecer la relación bilateral entre Malasia, México y Chiapas, promoviendo el intercambio de experiencias en materia de producción, industrialización, investigación, sustentabilidad, comercialización y atracción de inversiones que contribuyan a consolidar la cadena de valor de la palma de aceite en Tabasco y Chiapas.