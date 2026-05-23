Embarazo en niñas y adolescentes, un reto para Chiapas

El subdirector de Atención a la Violencia del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, José Antonio Durán de la Cruz, dijo que el embarazo en niños y adolescentes sigue siendo un reto para Chiapas; sin sembargo, reconoció que se está avanzando en la aplicación de una norma nacional para reducir estos casos que ahora se investigan desde la perspectiva de atención de la violencia familiar y sexual.

Dijo que las autoridades federales y estatales realizan un análisis del contexto social y los desafíos de cada localidad para prevenir el embarazo en niñas, adolescentes y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

Delito

Asimismo, se investigan los casos desde la perspectiva de atención de la violencia familiar y sexual, conforme a los criterios establecidos en la NOM-046-SSA2-2005 y la NOM-047-SSA2-2015, y que el sector salud y las instancias públicas responsables en la prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes, la protección de sus derechos y la procuración de justicia en el nivel estatal, regional y municipal, promoverán la coordinación y articulación de servicios para la capacitación continua en la NOM-046-SSA2-2005 y la NOM-047-SSA2-2015.

Reconoció que hasta hoy Chiapas es la primera entidad en cumplir con este reto, ya que ha iniciado con la implementación de políticas públicas enfocadas en la ruta de los 10 puntos de un decálogo de salud y seguridad.

Además, durante el presente año han realizado 172 procedimientos de interrupción de embarazos y se ha garantizado la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales para la profilaxis posterior a la exposición al VIH en personas sobrevivientes de violencia sexual.

Indígenas

Añadió que el sector salud y las instancias públicas responsables en la prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes, la protección de sus derechos y la procuración de justicia, establecerán una persona como enlace para la coordinación estratégica y seguimiento de la atención, identificando los sistemas de información y la atención de niñas y adolescentes indígenas, en contexto de movilidad y otras que se consideren.