Embarcadero registra 20 % más de visitantes

El sector turístico del Cañón del Sumidero vivió un verano alentador, con un incremento de aproximadamente el 20 % en la afluencia de visitantes en comparación con el mismo periodo del año anterior, así lo informó Asunción López Martínez, socio y encargado del embarcadero Cahuaré, en el municipio de Chiapa de Corzo.

En entrevista, López Martínez señaló que las perspectivas para la temporada vacacional de verano —que este año fue más prolongada de lo habitual— fueron positivas, luego de que en 2025 el sector hubiera registrado cifras “superbajísimas”.

“Afortunadamente va mejorando la cercanía de los turistas a Chiapas. Empezamos a ver con bastante entusiasmo, casi al terminar el año en noviembre, cómo empezó a mejorar el turismo, y en diciembre ya pudimos contactarlo”, comentó.

El encargado del embarcadero destacó que durante los días de mayor afluencia llegaron a recibir hasta 25 camiones turísticos en una sola jornada, aunque en días regulares la cifra osciló entre 8 y 10 unidades.

López Martínez detalló que la derrama económica generada por esta actividad beneficia a decenas de familias de la región. Directamente, la cooperativa está integrada por 10 socios —10 familias— y emplea a 25 trabajadores, lo que suma 35 familias. A ello se suman los 10 locales comerciales que rentan espacios para la venta de artesanías y el restaurante “Mandala Mi”, abierto desde hace seis meses, que da empleo a cuatro o seis socios y alrededor de 10 empleados más.

Inversión y expectativas

Gracias al repunte turístico, los socios del embarcadero lograron saldar compromisos pendientes en insumos como aceite, refacciones y gasolina, y han comenzado a invertir en motores nuevos para sus lanchas. Actualmente operan con 18 de las 33 embarcaciones registradas, pero esperan tener activas 25 para la temporada decembrina.

Aunque reconoció que los primeros días de septiembre han sido “bastante bajitos” debido al inicio del ciclo escolar, confía en que el repunte llegará a partir de la próxima semana con los puentes vacacionales por las fiestas patrias, seguidos por el Día de Muertos y la temporada de fin de año.

Finalmente, Asunción López Martínez hizo un llamado a los turistas nacionales y extranjeros para que visiten el Cañón del Sumidero, uno de los atractivos naturales más emblemáticos de Chiapas.