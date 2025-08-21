Emite CEDH su séptima recomendación

Por motivos de violación a la salud y el derecho a la seguridad social en su modalidad de protección a la maternidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a responsables en materia de salud.

El presidente del organismo local de derechos humanos (DDHH), Horacio Culebro Borrayas, presidió una reunión con las personas afectadas donde se formalizó la firma de recomendación CEDH/07/2025-R, y sostuvo comprometerse por una sociedad digna.

Llamado

El llamado para las autoridades de salud responsables insta a acatar las recomendaciones emitidas, tomar medidas que garanticen servicios de salud adecuados y oportunos.

Además, se señaló que se debe actuar con perspectiva de género, enfocado en el ámbito de la protección a la maternidad.

Recientemente, en el mes de julio, la comisión estatal acordó junto al sector salud chiapaneco coordinar acciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos en las instituciones médicas.

Uno de los objetivos acordados fue la implementación de visitas a hospitales públicos para detectar y prevenir irregularidades que pudieran constituir una violación a los derechos humanos de pacientes.

Se destacó garantizar el acceso efectivo a servicios médicos de calidad para las personas, en especial cuando se presentan escenarios que puedan poner en riesgo la dignidad o integridad física de los pacientes.

Con esta suman siete recomendaciones emitidas por la CEDH en lo que va del año y la segunda dirigida a instancias de salud.