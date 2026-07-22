Emite la CEDH medidas precautorias por amenazas

Tras la difusión de un audio en el que presuntamente el presidente municipal de Oxchuc, César Gómez López, amenaza a un ciudadano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una medida precautoria para salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad del afectado.

A través de un comunicado, la CEDH informó que, ante la gravedad de los hechos, solicitó a las autoridades competentes implementar, de manera inmediata, las acciones necesarias para garantizar la seguridad del ciudadano.

Indicó que la medida también tiene el objetivo de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Audio

Los dichos habrían quedado registrados en el audio de una llamada telefónica, en donde el edil César Gómez amenaza a un ciudadano con enviarle a un grupo de personas armadas para privarlo de la vida; esto, indica, con el propósito de enseñarle lealtad al ciudadano.

“Pero sí estoy trabajando, ¿acaso estoy en la política? Estamos trabajando”, reitera el ciudadano en el audio, sobre el cual no se ha dado un posicionamiento oficial por parte de las autoridades locales.