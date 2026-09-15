Emite recomendaciones por las Fiestas Patrias

En vísperas de las celebraciones patrias que se llevarán a cabo este 15 de septiembre, la Secretaría de Protección Civil en Chiapas lanzó varias recomendaciones a la población para evitar riesgos en los eventos masivos.

A través de una animación que subieron a redes sociales, con los personajes de Choj y Chamel, se destacó la importancia de que las familias ubiquen las rutas de evacuación.

En Tuxtla Gutiérrez se tiene previsto que, después del grito de independencia que encabece el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se llevará a cabo un concierto (con acceso gratuito para la población) por parte de la banda MS.

Más información

Las autoridades de Chiapas pidieron a la población que, si van a celebraciones públicas, eviten los conocidos objetos punzocortantes, inflamables o de aseo personal.

También se informó que no se permitirán los ingresos de bebidas alcohólicas ni de personas en estado de ebriedad.

Se ha sugerido a quienes asistan a las celebraciones que no lleven paraguas; lo ideal es que se pongan un impermeable en caso de que se registre lluvia.

Las autoridades también exhortaron a la población a celebrar con responsabilidad, es decir, no manejar bajo los influjos del alcohol, evitar el uso de la pirotecnia y tomar un taxi o designar un conductor.

También se detalló a las personas que es importante que ubiquen los módulos de atención prehospitalaria, por si se presenta alguna eventualidad.

Acuerda con tu familia o acompañantes algún punto de encuentro, esto por si ocurre que alguien se separe del grupo.

En caso de que ocurra algún accidente, no empujes y sigue las recomendaciones de Protección Civil. Cuando termine el evento al que asistes, ve a la salida con calma y evita aglomeraciones.

Como parte de los operativos preventivos, también debes saber que es fundamental llevar ropa cómoda, que sea apta para las temperaturas o el tema de la lluvia.