Emite SSP alerta ante fraudes cibernéticos

Con el compromiso de proteger la seguridad digital y patrimonio de las familias chiapanecas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), al mando de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, emite una alerta preventiva ante la modalidad de fraude cibernético conocida como smishing, mediante la cual delincuentes suplantan la identidad de instituciones bancarias y gubernamentales a través de mensajes de texto (SMS).

¿Cómo funciona?

Esta práctica consiste en enviar mensajes engañosos con advertencias urgentes, como supuestos bloqueos de cuentas por actividad sospechosa o avisos de suspensión de servicios en un plazo determinado. Con estas estrategias, los responsables buscan generar preocupación en las víctimas para que ingresen a enlaces fraudulentos y proporcionen contraseñas, datos personales o información bancaria.

Ante esta situación, la SSP recomienda no ingresar a enlaces desconocidos, no compartir información confidencial y desconfiar de mensajes que exijan actuar de inmediato. Asimismo, exhorta a la población a verificar cualquier aviso directamente con su banco o institución correspondiente, mediante sus aplicaciones, sitios web y canales oficiales, sin utilizar los enlaces incluidos en mensajes sospechosos.

La SSP refrenda su compromiso con la prevención del delito y protección de la ciudadanía, en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Prevenir para el Buen Vivir y la iniciativa Cero Corrupción. Asimismo, invita a las y los chiapanecos a mantenerse informados, fortalecer sus hábitos de seguridad digital y reportar cualquier intento de fraude al número de Emergencias 9-1-1, el de Denuncia Anónima 0-89 y el aplicativo C5 Escudo Pakal.