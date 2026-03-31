Emiten alerta por fraudes en supuesta venta de plazas

En estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, y en congruencia con la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad impulsada por el Gobierno del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) exhorta a la ciudadanía a no caer en esquemas de fraude relacionados con la supuesta venta de plazas, gestión de trámites o acceso a beneficios gubernamentales.

Derivado de acciones permanentes de vigilancia, control y prevención, esta Secretaría ha detectado prácticas ilícitas en las que personas ajenas a la administración pública se hacen pasar por servidores públicos para ofrecer empleos, agilización de trámites o asignación de beneficios, solicitando a cambio pagos indebidos, depósitos o transferencias electrónicas.

Marco jurídico

En este contexto, y con fundamento en el marco jurídico aplicable en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, la SAyBG precisa de manera categórica que: El acceso a plazas en el servicio público se rige por principios de mérito, legalidad y procedimientos establecidos; no está sujeto a venta, intermediación ni pago alguno.

Ningún servidor público está facultado para solicitar o recibir recursos económicos, dádivas o contraprestaciones a cambio de trámites, servicios o beneficios.

Todos los procedimientos administrativos y de contratación se realizan exclusivamente a través de canales institucionales oficiales, con apego a la normatividad vigente y bajo mecanismos de control y transparencia.

Sanciones

Estas conductas pueden constituir faltas administrativas graves y, en su caso, delitos sancionados por la legislación penal, por lo que serán investigadas y, de acreditarse responsabilidades, se procederá conforme a derecho en coordinación con las autoridades competentes.

El Gobierno del Estado de Chiapas reafirma que, en esta Nueva ERA, la integridad pública no es un discurso, sino una práctica institucional permanente. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a: no realizar pagos, depósitos o transferencias a terceros por supuestas gestiones gubernamentales. Verificar cualquier información únicamente en fuentes oficiales y a denunciar de manera inmediata cualquier intento de fraude o acto irregular.

Acciones

La SAyBG que encabeza Ana Laura Romero Basurto, fortalece de manera continua sus mecanismos de prevención, control y atención ciudadana, garantizando procesos confidenciales, seguros y efectivos para la recepción de denuncias.

Toda denuncia será atendida con estricto apego a la ley, garantizando la confidencialidad de los datos personales y la protección de la identidad del denunciante.

El Gobierno del Estado de Chiapas reitera que no tolerará actos de corrupción ni prácticas que vulneren la confianza pública, y continuará implementando acciones firmes para proteger a la ciudadanía y consolidar una administración íntegra, transparente y al servicio del pueblo.