Emiten alerta por sueros vitaminados

La Secretaría de Salud en Chiapas emitió una alerta a fin de que la población tome sus precauciones ante la aplicación de los sueros vitaminados, debido a que no cuidar los procesos puede conllevar un riesgo.

Esto deriva de lo ocurrido apenas en Hermosillo (Sonora), donde varias personas perdieron la vida a consecuencia de estas soluciones intravenosas.

A través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), se recomendó a la población de Chiapas a que acudan a los establecimientos de salud con licencia sanitaria cuando quieran sueros vitaminados.

Recomendaciones

“Deben solicitar que cualquier procedimiento médico, incluida la aplicación de soluciones intravenosas, sea realizado por personal de salud debidamente certificado, en instalaciones adecuadas y con insumos de procedencia verificada”, informó la Secretaría de Salud.

También se ha pedido a la población a que no confíen en las llamadas “terapias intravenosas”, las cuales se ofrecen en algunos lugares de centros de estética, clínicas de medicina alternativa y en domicilios, pero no tienen la infraestructura adecuada.

“No automedicarse ni aceptar tratamientos intravenosos por recomendación de terceros, sin consulta médica formal previa”, forman parte de las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

Síntomas

En caso de que la población presente algunos síntomas como escalofríos intensos, vómito, desmayo, problemas para respirar, dolor o coloración amarillenta, es fundamental acudir al área de urgencias.

“Si se tienen dudas sobre la licencia, el cumplimiento sanitario de algún establecimiento de salud en Chiapas o alguna emergencia sanitaria, reportarlo a la Cofepris al número 800 033 5050 -línea gratuita las 24 horas- para realizar la verificación correspondiente”, informó la institución.