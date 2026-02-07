Emiten alertas por desaparición de menores

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias), advirtió que durante 2025 se emitieron 460 fichas de búsqueda por desaparición de menores en Chiapas, de las cuales 75 continúan activas. La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes, principalmente de 15 años.

Redias, destacó que, al menos un menor desaparece cada día en la entidad, una situación que exige atención inmediata de las autoridades.

Durante 2025, la Fiscalía General del Estado emitió un total de 460 fichas de búsqueda de menores de edad; sin embargo, 75 casos permanecen sin resolverse.

Focos rojos

El balance anual presentado por la Red reveló que el grupo más afectado corresponde a adolescentes de 15 años, siendo las mujeres las principales víctimas: siete de cada diez desapariciones involucran a niñas y adolescentes.

Las desapariciones se concentran principalmente en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Berriozábal.

En conjunto, los casos de menores representan el 40 por ciento de las mil 180 desapariciones registradas en todo el estado durante el mismo periodo.

La organización también alertó sobre la existencia de una cifra negra, ya que muchas familias optan por no denunciar por miedo o desconfianza en las autoridades, especialmente en municipios como San Fernando y Ocozocoautla.

Este último ha cobrado relevancia tras la reciente detención de un exelemento policiaco presuntamente vinculado a redes de trata de personas y al crimen organizado.

Además de las desapariciones, Redias documentó un contexto alarmante de violencia contra la niñez: 16 homicidios, nueve feminicidios y 328 denuncias por pederastia.

Ante este panorama, exigió respuestas urgentes y la implementación de políticas públicas integrales que garanticen la protección efectiva de la niñez y adolescencia en Chiapas, subrayando que la seguridad de las infancias debe ser una prioridad inaplazable.