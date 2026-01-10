Emiten consejos para enfrentar la cuesta de enero

Muchas personas suelen decir que al inicio de cada año, en el mes de enero, todos los productos cuestan más caros y eso impacta en el bolsillo, sin embargo, es importante contar con un registro semanal de gastos para evitar complicaciones financieras.

Ante esta situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), compartió algunos consejos para el bolsillo y para evitar la conocida “cuesta de enero”.

De hecho, se detalló que el problema no son los gastos realizados a finales de año, más bien, es importante la organización para tener un equilibrio en la parte económica.

Registro de gastos

Una de las recomendaciones de la Condusef, es llevar a cabo un registro cada semana de los gastos, toda vez que los análisis más cortos funcionan mejor para hacer los procedimientos menos pesados.

Un mito que compartió en una infografía, hace referencia a que la cuesta de enero es inevitable, sin embargo, la realidad es que no se trata de un tema como destino, más bien se trata de un hábito dentro del núcleo familiar.

Relata la Condusef que el cerebro se acostumbra a estos gastos elevados cada que se presenta una situación festiva. “Puedes suavizarla ajustando tus gastos, priorizando pagos. Usa un recordatorio visible”.

Incluso, parte de las sugerencias es que este aviso se pueda colocar dentro de la cartera, en otros casos puede ser una alarma programa de forma semanal para establecer los límites de gastos.

Usar el concepto de prestar y luego ver cómo se paga, detalló la Condusef, también es un mito. La realidad es que hacer préstamos informales puede convertirse en una carga muy compleja.

Finalmente, la Condusef detalló que es una realidad que a inicio de año se registran incrementos en algunos productores, pero una de las problemáticas es que las personas no tengan claridad en los gastos.