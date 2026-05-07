Emiten convocatoria para elegir rector

La Junta de Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) emitió la convocatoria para proponer aspirantes que reúnan los requisitos de ley para ocupar el cargo de rector o rectora para el período 2026-2030. La legislación universitaria permite la reelección hasta por un periodo consecutivo.

Según lo dicta el documento, pueden ser considerados para el cargo aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley orgánica de la Benemérita Unach, así como el artículo 539 del estatuto integral.

Requisitos

Algunos de los requisitos que deben cumplir las y los aspirantes son: ser mayor de 35 años, poseer título y cédula profesional a nivel licenciatura, con una antigüedad mayor de cinco años, haber estado durante los cinco años anteriores en servicio activo.

Tener grado de maestría o doctorado otorgado por una institución de educación superior que tenga reconocimiento de calidad por la dependencia pública rectora en materia de humanidades, ciencia y tecnología.

Contar con publicaciones académicas, gozar con reconocido prestigio profesional y no haber sido objeto de sanción por faltar graves contra la disciplina universitaria.

Muy importante no ser dirigente de un partido político, ni estar ocupando un cargo de elección popular, a menos de que se separe del mismo un año antes del día de designación. También no ser ministro de culto religioso.

Las y los aspirantes deberán presentar un plan de desarrollo institucional para la universidad, teniendo como parámetro de extensión entre 15 y 25 cuartillas.

El periodo de auscultación, recepción de propuestas y registros será del 6 de mayo al 5 de junio. En ese proceso de auscultación podrán participar las y los integrantes de la comunidad universitaria.