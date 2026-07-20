Emiten medidas viales para evitar accidentes

Ante el incremento de accidentes automovilísticos en el tramo Ocosingo-San Cristóbal de Las Casas, autoridades del municipio de Oxchuc acordaron implementar medidas y multas para regular el tráfico vial en el citado tramo.

Autoridades de la comunidad Stenlejtul emitieron el comunicado dirigido a las sociedades de transporte de pasaje, como taxistas y camioneros que transitan por las localidades de Oxchuc, Huixtán y Chempil, para dar a conocer los acuerdos tomados.

En el documento explican que la velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora, cien metros antes de llegar a las comunidades, que deberán respetar los señalamientos; no tirar basura y no rebasar en curva.

La medida entrará en vigor a partir de este lunes 20 de julio y a quien no las respete le notificarán a la sociedad a la que pertenece para que acuda a cubrir la infracción cometida; en caso de no hacerlo, será detenido.

El acuerdo surgió tras el incremento de los accidentes automovilísticos en el citado tramo, a la altura de la comunidad Stenlejtul y la zona de Rancho Conejo, por el retiro de topes y otros reductores de velocidad. “Se recomienda tener muy en cuenta las recomendaciones que son acuerdos tomados por los habitantes de la comunidad”.

Firman el documento Avelino Méndez Gómez, Emilio Gómez López, Pedro Gómez Sánchez, Felipe Gómez Martínez, Jaime Gómez Sántiz, Humberto Méndez Sántiz, Armando Gómez y Eliseo Gómez, autoridades que encabezaron la asamblea general.