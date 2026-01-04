Emiten recomendación para viajar en carreteras

Previo al regreso de las actividades habituales tras un periodo de vacaciones por las celebraciones de navidad y año nuevo, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas ha emitido una serie de recomendaciones fundamentales para los conductores que transitarán por la red vial estatal, durante periodos de alta afluencia.

Objetivo

El objetivo es con la intención de reducir la alarmante cifra de más de 10 mil accidentes de tránsito que se registran anualmente en la entidad, los cuales dejan un saldo de más de 500 fallecidos y miles de heridos, según datos oficiales.

Seguridad

Las autoridades enfatizaron que la seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos, por ello, el llamado central es a respetar los límites de velocidad y a mantener una distancia segura entre vehículos para prevenir colisiones.

El uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del automóvil se recalca como una medida obligatoria y vital.

Otro punto crítico es la atención al conducir. Se insta a evitar toda distracción, con especial mención al uso del teléfono celular, señalado como una de las causas principales de siniestros. Para los recorridos largos, se recomienda planificar pausas activas para descansar y combatir la fatiga.

Como parte de su estrategia de prevención, Protección Civil mantiene activos cursos de capacitación para conductores y programas de educación vial en comunidades y escuelas, buscando fomentar una cultura de prevención permanente.

La dependencia reitera que adoptar estas medidas no solo salva vidas, sino que contribuye a una mejor calidad de vida para todos en las carreteras.