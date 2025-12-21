Emiten recomendaciones por enfermedades crónicas

Ante el incremento de aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad durante las fiestas decembrinas, la Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal de Tuxtla Gutiérrez emitió un llamado urgente a la población, haciendo especial énfasis en quienes viven con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cardiopatías, para que extremen precauciones y prevengan emergencias de salud.

La alerta se genera tras dos lamentables incidentes registrados en días recientes en el centro de la capital, donde dos personas fallecieron a causa de presunto paro cardiorrespiratorio, situación que podría haberse complicado por las dificultades para acceder a atención médica inmediata en medio de grandes multitudes.

Las autoridades enfatizaron que las personas diagnosticadas con diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas no deben descuidar su tratamiento y deben planificar sus salidas.

Las recomendaciones básicas incluyen: tomar los medicamentos de manera puntual, mantenerse correctamente hidratados (con agua pura), alimentarse de forma adecuada y en los horarios habituales.

Evitar largos periodos de ayuno o exposición al sol, identificar y, de ser posible, visitar zonas menos congestionadas, identificación temprana de síntomas críticos.

Protección Civil (PC) incluyó en su llamado una guía breve para reconocer signos de alarma que requieren atención inmediata.

Posibles síntomas de un infarto o problema cardíaco: dolor o presión intensa en el pecho, que puede irradiarse a brazo izquierdo, espalda o mandíbula, dificultad para respirar o sensación de ahogo, sudoración fría, náuseas o mareo intenso, palpitaciones irregulares o aceleradas.

Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar): temblores, sudoración fría, confusión, irritabilidad, visión borrosa, debilidad repentina. Puede requerir consumo inmediato de azúcar de acción rápida.

Hiperglucemia (alto nivel de azúcar): sed excesiva, boca seca, necesidad frecuente de orinar, fatiga extrema, náuseas y aliento con olor frutal.

El objetivo de la dependencia es minimizar el riesgo de una descompensación súbita en un entorno donde la movilidad y la respuesta de servicios de emergencia pueden verse obstaculizadas.

El mensaje subrayó que la responsabilidad personal y la prevención son clave para disfrutar de las festividades con mayor seguridad, protegiendo la integridad propia y la de las familias tuxtlecas.

