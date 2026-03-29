Emiten recomendaciones viales por vacaciones

Con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes vehiculares, la Secretaría de Protección Civil del Estado emitió una serie de recomendaciones preventivas para los miles de vacacionistas que se espera transiten por las carreteras chiapanecas durante Semana Santa.

Entre las principales sugerencias para los automovilistas, se destacó la importancia de realizar una revisión mecánica preventiva. Se recomienda verificar la presión de las llantas, incluyendo la de refacción, así como los niveles de aceite, anticongelante, líquido de frenos y limpiaparabrisas.

Anomalías

En caso de que el conductor perciba ruidos anómalos en el sistema de frenado o una respuesta distinta al presionar el pedal, es fundamental acudir con un mecánico antes de salir a carretera.

Asimismo, se debe comprobar el funcionamiento de todas las luces del vehículo y no olvidar portar el equipo de emergencia básico: gato hidráulico, llave de cruz, triángulos de señalización y un botiquín de primeros auxilios.

Accidentes

De acuerdo con reportes de la Cruz Roja en Chiapas, durante la Semana Santa de 2025, los tramos carreteros que comunican a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez con Arriaga fueron los que concentraron el mayor número de percances.

Las principales causas de los accidentes se derivaron del exceso de velocidad y el consumo de alcohol, factores que desafortunadamente se han vuelto cada vez más recurrentes.

Las autoridades también han hecho hincapié en la prevención de accidentes en cuerpos de agua, ya que en 2025 se reportaron al menos tres fallecimientos de este tipo durante Semana Santa en distintos puntos de la entidad.

Piden responsabilidad

Ante este panorama, la Secretaría de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a disfrutar de los atractivos naturales con responsabilidad, respetar las indicaciones de los salvavidas y evitar la ingesta de alcohol si se tiene previsto conducir o ingresar a zonas de riesgo.

Finalmente, la dependencia estatal informó que se encuentra lista con un despliegue de mil 823 elementos, 86 ambulancias, 206 unidades de emergencia y 9 vehículos de ataque rápido, distribuidos en 216 módulos de atención de la geografía chiapaneca.