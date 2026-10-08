Emiten sentencia de 45 años por pederastia agravada

En cumplimiento del compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través del Juzgado de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, dictó sentencia condenatoria en contra de Virginio “N”, por el delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de un adolescente cuya identidad se encuentra reservada.

Proceso

Tras los hechos que se registraron en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, y luego del desarrollo de las distintas etapas procesales correspondientes, así como el desahogo de pruebas en audiencias de juicio oral, determinándose la responsabilidad penal del acusado; por lo que, el órgano jurisdiccional impuso a Virginio “N” una pena de 45 años de prisión y el pago de la reparación del daño integral.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una impartición de justicia con humanismo, apegada a la legalidad y ponderando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando que cualquier vulneración a sus derechos sea investigada y sancionada conforme a la ley.