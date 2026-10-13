Emiten sentencia por pederastia en Palenque

En apego al compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria en contra de Miguel “N”, por el delito de Pederastia, cometido en agravio de una adolescente con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque. Una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

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En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá, resolvió imponerle a Miguel “N” una pena de 25 años de prisión y el pago de la reparación del daño, sin concederle beneficio alguno en virtud de la condena impuesta.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, refrenda su compromiso con la impartición de una justicia más humanista y accesible, que proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes, y garantice que toda conducta que vulnere su integridad y desarrollo sea sancionada conforme a la ley, sin distinción ni impunidad.