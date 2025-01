Emiten “tips” en caso de ser detenido en EE. UU.

Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco, emitió una serie de recomendaciones a personas en movilidad humana residentes en Estados Unidos, en caso de redadas y detenciones por parte de autoridades de ese país.

Este consideró lamentable la falta de campañas informativas por parte de los gobiernos involucrados ante la amenazada de redadas y deportaciones. Por tanto, dio un primer paso desde su experiencia en relaciones exteriores y migratoria con el fin de generar una orientación hacia personas que puedan llegar a sufrirlas.

Estar preparados

Entre las recomendaciones se encuentra elaborar un plan de emergencia familiar con el fin de saber qué deben realizar en caso de ser detenido, tal como tener a la mano partidas de nacimiento de padres, así como de los hijos y si tienen doble nacionalidad.

“Memorizar los números de su familia y del abogado migratorio, también debe tener un documento de custodia temporal de sus hijos menores, dejando a cargo de personas de toda confianza que sea residente o ciudadano americano, para la protección de los menores. Dejarlos a cargo de otro inmigrante en situación irregular corren serio peligro”, advirtió.

Además, un listado de los correos electrónicos de familiares en el país de origen, dirección y teléfonos. Así como una tarjeta adicional de retiros bancarios.

En caso de recibir preguntas por parte de autoridades de Estados Unidos, recomienda: mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, no discutir, así como no resistirse o poner una situación difícil ante la autoridad. Tener las manos visibles y libres de objetos. No presentar documentos falsos, ya que podría agravar la situación.

“Reitero que si no tiene documentos para permanecer en Estados Unidos, diga que permanecerá en silencio y que desea hablar con un abogado migratorio antes de responder”, puntualizó.

En caso de arresto, sugiere, “el gobierno de Estados Unidos puede asignarle un abogado de oficio. O usted debe contar con uno que pueda apoyarlo y orientarlo. Memorice el número de celular de su abogado para avisarle. Además, se tiene el derecho a solicitar ayuda consular para brindar asistencia”.