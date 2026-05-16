Emitirán estampillas por los 500 años de SCLC

El Servicio Postal Mexicano y la autoridad municipal de San Cristóbal se reunieron para impulsar una estampilla conmemorativa rumbo a los 500 años de la fundación de esta ciudad colonial.

La reunión se realizó este fin de semana con la asistencia de representantes de Correos de México (Sepomex) y Mexpost en Chiapas, para avanzar en la propuesta de la estampilla conmemorativa “que destaque la historia, cultura y grandeza de la ciudad”.

En el encuentro participaron Marcelo Omar Carrera Rotiaga, gerente estatal de Correos de México y Mexpost; así como Florinda del Carmen Aquilor Flores y Juan Rodrigo Méndez Hernández, jefes de la Unidad Comercial de la Gerencia Estatal Chiapas.

En el encuentro la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, estuvo acompañada por el cronista adjunto Miguel Ángel Muñoz Luna, con quien continúa coordinando las actividades del Comité Rumbo a los 500 Años.

Los asistentes indicaron que las estampillas conmemorativas forman parte del patrimonio cultural y filatélico de México, al reconocer acontecimientos históricos y personajes emblemáticos del país.