Emitirán precios de referencia para el café

La recién aprobada y publicada Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, establece la creación de un Comité de Seguimiento de Precios, por medio del cual se publicarán costos de referencia que, si bien no serán obligatorios, sí darán una señal para guiar la comercialización.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, se guiará de información real, objetiva, clara y concreta; considerando costos de producción, utilidades, márgenes de comercialización, costos de comercialización, los precios internacionales.

Establecen precios

Para que al final se pueda establecer un precio de referencia y lograr que el productor pueda negociar con mayor claridad y con transparencia. “Vamos a hacer estudios obligatorios, cada ciclo productivo, sobre todas estas variables”, agregó.

Otro punto importante de la ley es que se creará la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura, con la participación del Gobierno Federal, productores, industriales, torrefactores y los comercializadores de café.

La idea es identificar prácticas de mercado que estén afectando al productor, para hacerlas públicas y todos sepan dónde están haciendo las cosas bien y dónde no. Se brindará información a productores, compradores y comercializadores.

Se contará también con un Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura, con datos actualizados disponibles para las y los productores sobre el clima, los precios, la producción, los costos, los mercados, las importaciones y las exportaciones, transparente.

La ley va a permitir decisiones basadas en datos reales. Destacó que por primera vez se tendrá en nuestro país un marco jurídico integral para toda la cadena cafetalera, desde la producción, industrialización, la comercialización y la calidad del café en sus tazas.