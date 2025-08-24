Emociones influyen en la dieta de diabéticos

Las emociones como el estrés y la ansiedad tienen un impacto directo en la capacidad de los pacientes con diabetes tipo 2 para seguir una alimentación adecuada, lo cual afecta su control glucémico y calidad de vida de acuerdo a una investigación, llevada a cabo con 70 pacientes del módulo de Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE) de Tuxtla Gutiérrez.

La investigación, realizada en la Clínica de Medicina Familiar del Instituto Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), reveló que el 45.7 % de los participantes experimenta estrés de manera frecuente, mientras que el 44.2 % reportó ansiedad.

Elecciones alimentarias

Estas emociones, según el estudio, conducen con frecuencia a elecciones alimentarias inadecuadas, especialmente hacia alimentos ricos en hidratos de carbono y azúcares, lo que complica el manejo de la enfermedad.

Además, se observó que quienes presentan un mayor malestar emocional tienden a tener menor adherencia al tratamiento nutricional y, por ende, un control glucémico menos estable.

La investigación fue desarrollada por Luis Eduardo Jiménez Rodríguez, pasante de la licenciatura en Nutriología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), bajo la dirección de la maestra Nayeli Guadalupe Chirino González. El trabajo contó con la revisión y aval de especialistas como la doctora Leónides Elena Flores Guillero y la maestra Lucía Magdalena Cabrera Salamiento, integrantes de la comisión revisora.