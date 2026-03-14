Empieza Airbnb a afectar el bolsillo de hoteleros

En los últimos años, San Cristóbal ha sido testigo de una creciente oferta de habitaciones a través de la aplicación Airbnb. Arquitectos han mencionado incluso la construcción de edificios sólo para este fin, un hecho que, como menciona Victoria C. Hidalgo Pérez, presidenta de Posadas y Hoteles de clase económica, está afectando el bolsillo de los hoteleros.

Antecedentes

Hasta donde la propia Victoria Hidalgo recuerda, este fenómeno empezó darse a raíz de la visita que el papa Francisco hizo a San Cristóbal, en la cuál se pidió que todo aquel que tuviera un cuarto libre lo rentara por alta cantidad de personas que vendrían a la ciudad.

“La gente vio que podía tener esa oportunidad y como sabemos, no hay industria aquí, sólo turismo y todo el mundo pretende vivir de él”, señala Victoria Hidalgo, quien agrega que como hoteleros, tienen que pagar impuestos, seguros, nóminas y los servicios. Una situación que recuerda a la que se observa entre taxistas y quienes ofrecen servicio por aplicación.

Ventajas

Al entrar a la aplicación, tal como señala la propia Victoria, la mayoría de las habitaciones que se ofertan en Airbnb se encuentran en el centro de San Cristóbal. Y, por lo menos a primera vista, un Airbnb no representa necesariamente un ahorro económico.

En una búsqueda de habitación para dos personas para el 3 y 4 de abril, que son las fechas en la que más afluencia esperan los hoteles, la aplicación lanza habitaciones que no distan mucho del precio general de un hotel, es decir, entre 600 y mil pesos.

Sin embargo, y pese a que varios hoteles ofertan sus habitaciones en la aplicación, la diferencia se da por las cocinas que incluyen los departamentos que se ofertan, lo que permite a los huéspedes escatimar en el gasto de los alimentos.

Situación actual

Actualmente, indica Victoria Hidalgo, los hoteles durante los fines de semana suelen tener una ocupación del 50 % y entre semana tiene ocupadas entre tres y cinco habitaciones. Por eso, señala que pese a que San Cristóbal se vea lleno de gente, eso no implica una alta ocupación hotelera.

Sobre si han expuesto la situación a las autoridades, Victoria Hidalgo informa que la exsecretaria estatal de turismo, María Eugenia Culebro, nunca mostró apoyo, pese a que estuvieron insistiendo. Respecto al actual titular, Segundo Guillén Gordillo, señala que aún están buscando la forma de ponerse en contacto con él.

Sin apoyo

En relación a las autoridades municipales, Victoria Hidalgo lamenta que la actual presidenta, Fabiola Ricci, no los esté tomando en cuenta, por más que vayan e insistan como asociación.

Del mismo modo, lo dicho por la edil, quien mencionó que ya se tenían reservaciones al 85 %, contrasta con lo mencionado por la asociación, que aún está en espera de que se realicen las reservaciones.