Empieza levantamiento para reparar puente

Después de que habitantes de las colonias San José Vergel y Nueva Maravilla, así como otras 10 colonias del norte de San Cristóbal, realizaron dos protestas para exigir la reconstrucción de un puente colapsado desde hace un año y cuatro meses, la edil Fabiola Ricci informó sobre el levantamiento y próximo inicio de la obra.

El anuncio lo dio acompañada de personal de la Secretaría de Infraestructura, quienes, indicó, venían tanto en representación de la titular Anakaren Gómez Zuart, como del director de Protección Civil (PC) estatal, Mauricio Cordero.

Por su parte, el personal detalló que estaban realizando un levantamiento y recorrido para verificar los daños existentes, esto con el objetivo de iniciar la elaboración del expediente.

También se mencionó que la obra pasa por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que está a orillas del río, por lo que se iniciará con los permisos necesarios.

Fabiola Ricci también informó sobre el otorgamiento de los muros de contención en las colonias Nueva Palestina y Patria Nueva, que afectaron a una primaria y un kínder.

En ese sentido, la alcaldesa agradeció el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien, dijo, siempre vela por la prevención y protección de las infancias sancristobalenses.