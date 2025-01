Empleados informales no perciben el salario mínimo

Un alto porcentaje de trabajadores que laboran en comercios locales ubicados en el centro de Tapachula no perciben ni el salario mínimo, ni cuentan con seguridad social por estar en la informalidad

En promedio, el sueldo de estas personas oscila entre los 200 y 250 pesos por jornadas superiores a las ocho horas, el cual esta un poco por debajo del mínimo general de 278.80 pesos, y sin prestaciones.

Caso

En entrevista, Margarita Solís, quien se desempeña como empleada de una tienda de ropa, dijo que no tiene prestaciones y que su pago es de 200 pesos por una jornada de hasta 12 horas, sin prestaciones ni ayuda para gastos médicos.

Afirmó que es una tienda con local pero que trabaja de manera informal con dos compañeras más; sin embargo, expone que tampoco hay tanto de donde escoger, pues hay pocos empleos y mucha gente que busca ocuparse. Añade que con lo que se gana, apenas y alcanza para cubrir las necesidades básicas.

Por su parte, Jesús Rodríguez expresó que trabaja de lunes a sábado, con un horario de de 9 de la mañana a 8 de la noche; y le pagan a la semana mil 400 pesos, es decir, 233 pesos diarios, lo que equivale a 45 pesos menos que el salario mínimo vigente.

Si descansa no gana

Indicó que el día que descansa no se lo pagan porque no está dada de alta como trabajador formal, por lo que tampoco cuenta con prestaciones de ley, pero, pese a ello, agradece porque tiene un empleo en la ciudad.

“Esta es la situación que se vive en Tapachula en cuanto a los empleos, a nosotros no nos beneficia en nada que suba o no el salario mínimo cada año, porque no somos trabajadores formales, pero lo importante es que tenga un empleo para sacar adelante a mi familia”, indicó.