Empleo en Chiapas, una urgencia

Se realizó en Tuxtla Gutiérrez la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026, cuyo principal éxito fue la alta de algunas personas con discapacidad, pero sobre todo evidenciar que este grupo social puede trabajar en espacios públicos y privados.

En general se ofrecieron cerca de 300 empleos creados por 50 empresas, afirmó Fernando Camacho, director de Vinculación e Información Ocupacional de la Secretaría de Economía y del Trabajo.

Grupos

Explicó también que la feria es para mujeres violentadas, de la tercera edad, discapacitados, neurodivergencias y en general cualquier persona que integre algún grupo vulnerable.

Personas que acudieron a este evento agradecieron el espacio, aunque expusieron con claridad que un empleo digno es un derecho constitucional para todos.

Casos

Un ejemplo de vida es Aline Ocaña quien nació con parálisis cerebral, pero estudió y actualmente trabaja en el CRIT del Teletón.

“Soy una profesionista y como todos me preparo para ofrecer un gran trabajo, por ello considero importante que la iniciativa privada y la gubernamental se abran a nuestros espacios”, dijo.

Finalmente el empleador Juan Jesús Fernández, de la Fabrica Nestlé, comentó que las personas dentro de este grupo, particularmente el de discapacidades, son ejemplo laboral pues se esfuerzan el doble, por ello llamó a más empresas a sumarse a ofrecer espacios laborales a este sector.