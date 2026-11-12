Empleo formal creció más de 20 %

Chiapas se ubicó en la primera posición nacional en relación al crecimiento anual en la generación del empleo formal, al alcanzar un aumento del 20.2 % de nuevas personas con seguridad social, informaron autoridades locales.

Beneficios

El gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, compartió las cifras y agregó que eso se “traduce en mayor bienestar para las familias chiapanecas”.

Al citar datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que al cierre del mes pasado el incremento anual fue de 20.2 % y eso refleja que la entidad fue la de “mayor dinamismo laboral del país”.

En las imágenes compartidas por el mandatario se puede observar que en el rubro de la construcción fueron 31 mil 747 empleos y se ubicó en la primera posición, mientras que en el segundo sitio apareció el comercio con 19 mil 357 nuevos empleos.

En el análisis de la información, entre el 31 de octubre del año pasado y la misma fecha de 2026, se detalla que otros sectores también generaron empleos formales, entre ellos el transporte, la manufactura y electricidad.

Incidencia

Entre enero de 2024 y octubre de 2026, según las cifras compartidas por el Gobierno de Chiapas, se han alcanzado datos importantes de personas que fueron aseguradas ante el IMSS.

Al inicio de la administración de Ramírez Aguilar, por ejemplo, habían en la entidad 262 mil 893 personas con un empleo formal, sin embargo, los datos arrojan que actualmente hay 316 mil 364.