Emprenden acciones contra dengue en el Soconusco

La Secretaría de Salud y los ayuntamientos de la región del Soconusco iniciaron campañas de prevención del dengue, zika y chikungunya, con acciones de termonebulización, saneamiento básico y descacharrización.

La Jurisdicción Sanitaria VII, dio a conocer que en diversas colonias del sur-poniente de Tapachula se han realizado acciones de termonebulización para el combate al mosco aedes aegypti, que transmite esas enfermedades.

Paralelo a ello, se efectúa una campaña de saneamiento básico, mediante el cual se pide a la población que evite dejar recipientes con agua, ya que estos se convierten en criaderos de mosquitos.

Asimismo, pidió que se mantengan limpias las albercas, fuentes de agua, bebederos de mascotas y floreros.

Descacharrización

Por otra parte, indicó que en los municipios de Unión Juárez y Villa Comaltitlán se iniciaron programas de descacharrización, en conjunto con los ayuntamientos, toda vez que es la mejor forma de disminuir los criaderos del mosco.

Recolección

En ese sentido, en Unión Juárez se recolectaron en una semana más de ocho toneladas de cacharros, entre los que se encuentran llantas de vehículos y hasta refrigeradores que se mantenían tirados en patios baldíos.

En Villa Comaltitlán fueron cinco toneladas, por lo que invitaron a la población a continuar con las acciones preventivas.