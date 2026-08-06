Emprenden estrategia para combatir delitos

La Fiscalía General del Estado emprendió una estrategia integral para el combate de los delitos de feminicidio, violencia familiar, sexual y homicidios dolosos, los cuales se han incrementado en las regiones Costa, Istmo y Soconusco.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que para reforzar las acciones se han desplegado más de cien elementos, entre ministerios públicos, agentes de investigación y peritos.

Y es que reconoció que existe una preocupación por el incremento de los feminicidios, ya que solamente en estas regiones se concentran más del 50 por ciento de los casos de todo el estado, “lo vamos a afrontar de inmediato, desde la investigación y también desde la prevención”, afirmó.

“Estamos trabajando para que podamos disminuir esta incidencia; pero hemos entendido que este trabajo tiene que ir acompañado de la participación ciudadana, de lo contrario, no vamos a lograrlo”, señaló.

En conferencia de prensa, Llaven Abarca también descartó presuntos acuerdos entre autoridades y organizaciones delictivas.