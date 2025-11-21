Emprenden rescate de la memoria histórica digital

El Archivo General del Estado de Chiapas ha emprendido una ambiciosa cruzada para rescatar, ordenar y digitalizar la memoria documental de los 124 municipios de la entidad, reveló en entrevista Carlos Román García, director de la institución.

El proyecto busca preservar el patrimonio documental estatal, cuyo estado de conservación fue descrito como “muy precario” en un diagnóstico inicial.

Con una trayectoria de 11 años en el archivo histórico y experiencia en el Archivo General de la Nación, Román García detalló que se ha diseñado una estrategia de intervención directa que se ejecutará en dos etapas durante los próximos dos años: primero en 64 ayuntamientos y posteriormente en los 60 restantes.

Acciones

Las acciones incluirán el rescate de documentación fundamental, la elaboración de inventarios y la digitalización de archivos con valor histórico.

La pieza central de este esfuerzo es la Hemeroteca Digital Chiapaneca, una iniciativa colaborativa con la Unach, Unicach, Indautor, la UNAM y la Hemeroteca Nacional.

“Es el primer proyecto de esta naturaleza en cualquier estado de la República”, afirmó con orgullo el director, quien ha sido reconocido por la directora de la Hemeroteca Nacional como “fundador de un proyecto nacional importante” que sentará las bases para el futuro Sistema Nacional de Hemerotecas.

Una de las ventajas más significativas de este acervo es que supera las restricciones de derechos de autor que limitan otros repositorios nacionales.

Mientras la Hemeroteca Nacional solo ofrece consulta digital de materiales anteriores a 1925, Chiapas ya ha digitalizado y hecho accesibles al público publicaciones contemporáneas como El Sol de Chiapas —con 67 años de historia—, Cuarto Poder y El Popular.