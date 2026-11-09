Emprenden restauración de manglares

Ante el severo azolvamiento, invasiones y saqueo de manglares en las Reservas Naturales Protegidas (ANP) Cabildo - Amatal y El Gancho Murillo, se ha emprendido un programa de rescate y restauración con la participación del Instituto Interamericano para el Desarrollo Regional AC, el Programa de Restauración de Manglares de Conafor, la Semarnat, el apoyo de los municipios de Suchiate, Tapachula y Mazatán, así como las autoridades ambientales del Gobierno del Estado de Chiapas.

Ambas reservas enfrentan un serio proceso de deterioro y con ello se corre el riesgo de perder este importante ecosistema, que ha jugado un papel fundamental en la protección de la población en tormentas como el “Stan”.

El azolvamiento del área ha limitado severamente la circulación hídrica, base fundamental de la salud y sobrevivencia de los manglares, que tienen la característica de ser los más altos de la región mesoamericana.

Importancia

Estas dos áreas fueron catalogadas desde febrero del año 2008 como Sitios Ramsar (Humedal de Importancia Internacional), por cumplir diversos criterios científicos esenciales, destacando su papel como corredores biológicos, refugios de biodiversidad y barreras naturales de protección, además de actuar como el conector biológico con los manglares de Guatemala.

Por ello, su restauración es de suma importancia; de acuerdo con especialistas, en la franja costera chiapaneca los manglares han disminuido de 45 mil a unas 30 mil hectáreas en las dos últimas décadas.

En estas Zonas Sujetas a Conservación Ecológica, ubicadas entre los municipios de Tapachula, Mazatán y Suchiate, se encuentran los manglares más altos de América y concentran a decenas de especies de flora y fauna, como aves, mamíferos, anfibios, peces y reptiles, algunos de ellos en peligro de extinción.

Proyecto

El proyecto de restauración y conservación considera labores de reapertura de canales naturales para la circulación del agua, desazolve de importantes áreas, reforestación con especies locales y el desarrollo en sus alrededores de zonas de amortiguamiento, con senderos interpretativos, instalaciones para el estudio e investigación de este importante ecosistema y jardines botánicos en su periferia, con el fin de promover la cultura de conservación en la sociedad.

De acuerdo con las instituciones involucradas, complementariamente a esas acciones también se promoverá el ecoturismo, con el máximo respeto a la integridad del ecosistema, combinado con el agroturismo en las zonas aledañas a los manglares, proporcionando a los visitantes una visión de sustentabilidad de las actividades productivas con la conservación.

Postura

Y es que “la recuperación de los ecosistemas de Chiapas y su rica diversidad no será consecuencia de grandes proyectos institucionales, sino el resultado de la suma de las pequeñas acciones que la comunidad realice en todos los rincones del territorio chiapaneco”, establecen.

Con ello también se pretende contener la expansión de invasiones en las periferias de los manglares, ya que en los recorridos de verificación se aprecian letreros improvisados de “protección de la naturaleza y prevención de incendios”, al tiempo que se desmonta y se hacen quemas de las áreas para expandir asentamientos de población que llevan muchos años desarrollándose ante “la indiferencia de la autoridad”.

En Cabildo - Amatal ya se iniciaron los trabajos para el desazolve en el borde del área protegida en los primeros tres kilómetros, en la parte correspondiente del ejido Barra de San Simón en el municipio de Mazatán, donde se retiran cientos de toneladas de material que impiden la libre circulación del agua en el manglar, bajo la supervisión de especialistas que vigilan la integridad de la vegetación de este importante ecosistema.

Trabajos similares se han iniciado en El Gancho-Murillo, en la zona del ejido Cuauhtémoc del municipio de Suchiate, en virtud de que se localizaron áreas que sufrieron incendios y pérdida de la masa arbórea, donde se abrieron brechas en el humedal para facilitar el trasporte de nuevas plantas producidas en vivero, con el fin de restituir las especies que se perdieron.

Mano de obra

En este proyecto, todas las actividades al interior de las reservas se realizarán con mano de obra local.

Desde el paso del huracán “Stan” en octubre del 2005, los sistemas lagunarios de la Costa y Soconusco de Chiapas enfrentaron un serio problema de azolvamiento que se fue agudizando a través de los años, sin que se haya implementado un programa de atención.

Eso ha ocasionado la pérdida de las especies arbóreas que caracterizan el manglar, además de la ampliación de las zonas agrícolas, la apertura de vías de comunicación que no previeron la circulación del agua a lo largo de los caminos, lo que también se ha convertido en la causa de la muerte de amplias zonas de manglar.

“Se trata de ecosistemas enfermos, aunque gracias a su resiliencia permanecen vivos, pero es urgente su rehabilitación a través de la activación de la circulación del agua y acciones de reforestación”, explican los técnicos de Conafor y del Idear, quienes trabajan muy de cerca con la población local.

Coordinación

En estos trabajos de rescate ambiental se destaca la estrecha coordinación del sector público federal y estatal, con el sector social y privado, donde la prioridad es la convicción de que “no podemos ser solo testigos de la decadencia de estos importantes ecosistemas que forman parte de la naturaleza original de Chiapas”.

De acuerdo con la Semarnat, la Semahn y la Conafor, tanto Cabildo - Amatal como El Gancho Murillo, son áreas de conservación fundamentales para la costa de Chiapas, cuyo valor no se limita a la biodiversidad, sino que también contribuyen a la protección del territorio, el equilibrio hidrológico y la permanencia de actividades económicas vinculadas con los recursos naturales.

Aparte de su importancia biológica, se puede incrementar la producción pesquera, actividad a la que se dedican cientos de familia, preservar especies amenazadas o sujetas a protección especial, así como conservar la calidad del agua y favorecer la recarga de los mantos acuíferos.

“La participación de la sociedad en conjunto, los sectores privado y público, en especial los jóvenes y niños, son los actores principales de la gran misión de restaurar el medio ambiente de Chiapas, que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar está impulsando”, puntualizan los especialistas.