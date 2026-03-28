Empresa daña vivienda y se retira sin reparar

Se cumplieron dos años de que una familia de Huixtla sufrió daños en su vivienda por parte de la constructora Indinsa; de acuerdo con Jorge Luis Díaz Ruiz, persona afectada, esto se derivó durante la construcción del Tren Interoceánico y desde entonces no han recibido respuesta de la empresa.

Díaz Ruiz aseguró que desde entonces mantuvo una larga lucha por tratar de llegar a un acuerdo, sin embargo desde hace unas semanas la empresa se retiró del municipio y el reclamo hasta ahora no encuentra respuesta.

El afectado explicó que todo ocurrió cuando personal de la constructora Indinsa realizaba maniobras con una grúa, pero tras un error operativo, el brazo de acero del equipo cayó sobre la propiedad familiar y dejó daños estructurales importantes en el tejado y paredes interiores.

Aseguró que buscaron en múltiples ocasiones una salida pacífica con la empresa, pero todo quedó en promesas y largas, incluso recurrieron a Recal, la firma que tenía subcontratada a Indinsa, donde los ingenieros a cargo de la obra se comprometieron a gestionar la reparación para evitar conflictos sociales en el municipio pero tampoco ocurrió.

La empresa se fue

Ahora, el panorama se complica desde que las oficinas que Indinsa mantenía en Huixtla están cerradas y la compañía se retiró del municipio sin dejar rastro.

Ante el silencio de la empresa, la familia decidió alzar la voz y pidió a otras personas que hayan pasado por situaciones similares a lo largo del trazo del Tren Interoceánico que se sumen al reclamo.