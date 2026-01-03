Empresa de seguridad privada exige pago al INM

Ante la falta de pago de cinco meses de adeudos por los servicios prestados, elementos de seguridad privada realizaron la tarde de este viernes una manifestación ante las oficinas de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula.

Señalan que son más de 252 los elementos distribuidos en todas las oficinas del INM en Chiapas que están resultando afectados, debido a que desde el mes de agosto esa dependencia federal no cumple con el pago de los contratos.

Con pancartas, los manifestantes, entre mujeres y hombres, algunos de ellos acompañados de sus familias, pidieron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que el INM cubra el adeudo a la empresa para la que trabajan.

Señalamientos

Explicaron que la dependencia migratoria ya ha tenido también problemas con una empresa de limpieza, por lo que "sabemos que esta última suspendió los servicios".

En el caso de la seguridad privada, señalaron que siguen presentándose todos los días para cubrir los turnos que les asignan en la vigilancia de las instalaciones federales.

Aclararon que a ellos, la empresa para la que trabajan no les han quedado mal con sus salarios, pero es necesario que la dependencia migratoria pague los adeudos pendientes.