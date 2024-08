Empresa de transporte abandona a pasajeros

Usuarios de autobuses de la línea de turismo “Kolors” denunciaron públicamente a la empresa por dejarlos tirados luego de haber contratado un viaje.

La queja

“Esta empresa ofrece servicios de corridas a distintos lados de la república, los boletos se compran en línea y hasta el día de ayer éramos clientes frecuentes. Desgraciadamente el día 29 de Julio del 2024, nuestra corrida programada para las 6:45 de la tarde se atrasó debido a fallas en el sistema eléctrico del camión (supuestamente, porque así nos lo informaron), en resumen, no nos dieron solución, ni información de lo que procedía, pues no sabían si nos iban a cambiar de unidad o si nos iban a reembolsar el dinero”, señalaron.

Lamentablemente la empresa no se hizo responsable, y hasta las 10 de la noche de ese día nadie quiso hacerse cargo del asunto.

“Nadie respondió ni por medio de WhatsApp ni por llamada y al no haber sucursal física en Tuxtla Gutiérrez se hicieron los desentendidos. El punto de salida del camión es el estacionamiento del Hotel Quinta Chiapas y no hay ningún representante de la empresa, los boletos no son baratos, por eso se espera un servicio de calidad”, expresaron los afectados.

Irresponsabilidad

En este escenario y a pesar de la insistencia de los pasajeros que se quedaron tirados, la empresa “Kolors” no se hizo responsable del bienestar y seguridad de los pasajeros.

“Lamentablemente los usuarios desembolsaron de su propia bolsa los gastos que implican quedarse más días en la capital chiapaneca, pues hay personas que no eran originarios de la entidad, incluyendo personas de la tercera edad y niños menores”, señalaron.