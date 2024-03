Empresaria de Chiapas aparece en revista Forbes

La chiapaneca apareció en la revista más importante de negocios. CP

Angélica Anaya, gerente para México y Centroamérica de Advanced Nutrients México, apareció en la revista Forbes México en un especial denominado “La clave del despegue de la industria cannábica medicinal es profesionalizar el cultivo agrícola; esto dicen los expertos”.

Reportaje

Anaya dijo estar agradecida por haber sido tomada en cuenta en el ramo empresarial para la construcción del reportaje; además celebró que haya sido en un rubro que le ha dedicado un amplio estudio y esfuerzo como es el cannabis.

Para ella, si bien existe un tabú para hablar sobre el uso recreativo y medicinal del cannabis en el país, a nivel mundial se ha avanzado en el tema. “Pues para muchas personas, quieran o no, existen ese tabú. En México se había intentado avanzar en una legislación, pero no ha avanzado; lo que no significa que la industria se detenga”, expresó.

Anaya celebró su aparición junto a personas destacadas en el ambiente empresarial cannábico en México y el mundo.

“Aparezco en la publicación junto a Michael Stramietis (o BigMike, como lo llaman sus 2.4 millones de seguidores en las redes sociales), es un empresario, influencer y CEO cannábico, con quien nos juntamos en México y Centroamérica”, señaló.

La chiapaneca ha vivido en diferentes estados de la República y fuera del país; no obstante, ese bagaje ha sido para fortalecer el conocimiento de su espacio empresarial, con más de seis años de esfuerzo.

Agradeció al mismo tiempo el apoyo de sus jefes para desarrollarse en el medio.

Despenalización

Cabe señalar que Anaya puso su granito de arena a la discusión en torno a la despenalización de la mariguana en Chiapas. Ella junto a diversos grupos organizaron eventos, charlas y demás actividades.

“No dejen de luchar por lo que quieren, nunca será fácil. Mucho menos un camino en medio con tanto tabú, con tanta prohibición, sin tantas leyes; pero como lo dije anteriormente, es una industria, es un negocio y pues todos somos desarrolladores en lo que queremos, en lo que nos gusta, y creo que encontrar eso es una joya y poder desarrollar y llegar a estos niveles que para mí fue de mucha satisfacción”, finalizó.

Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos. Fundada en 1917 por B. C. Forbes, cada año publica listas que despiertan gran interés en el ámbito de los negocios como Forbes 500. Su sede central se encuentra en la Quinta Avenida de Nueva York. Desde 1986, cada año, Forbes publica su lista de las personas más ricas del mundo (The World’s Richest People).