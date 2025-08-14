Empresariado: necesario atender abigeato en la Costa

Reunidos en la zona Costa de Chiapas, en el municipio de Tonalá, el sector productivo de la entidad expresó su inquietud a las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), particularmente con el tema del abigeato o conocido como robo de ganado.

Con lo antes señalado, el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, recordó al sector empresarial que ahora todas las policías cuentan con capacidad de investigación y se comprometió a mandar al fiscal de abigeato para dialogar con la población.

En su intervención, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Chiapas, Sergio Antonio Rayo Cruz, reconoció el papel que han jugado las autoridades en materia de seguridad en esta administración, y recordó los episodios de violencia en la entidad hace unos años,

Como transportista, dijo, tienen “ojos” en diversos tramos carreteros y desde ahí pueden apoyar a las instituciones, para que los puntos rojos sean atendidos con prontitud. “Chiapas ha cambiado, y cambiado para bien”, destacó.

Resaltó que esta política pública de orden emana del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, por lo que reiteró el apoyo del empresariado para seguir abonando a la tranquilidad de todos los sectores.

Finalmente, el fiscal general de Chiapas desde el municipio de Tonalá enfatizó: “Estamos del mismo lado, del lado de la justicia, de la legalidad, de la gente de bien”.