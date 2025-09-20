Empresarias de Chiapas se capacitan

Empresarias pertenecientes al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Chiapas (CCME) participaron en la capacitación mensual donde se llevan a cabo conferencias especializadas. Su edición más reciente abarcó temas en derechos humanos y tips de contrataciones laborales.

Iliana Alegría Romero, presidenta del consejo, destacó la importancia de la capacitación continua y la vinculación como base fundamental para el crecimiento personal y empresarial de las mujeres que son sustento y cabeza de empresas en la entidad.

Mensaje

“Creemos que las leyes y las normas van cambiando muy rápidamente, aceleradamente, ya sea en tecnología o en legislación. Para nosotros es crucial la constante capacitación para afrontar estos cambios y ofrecer un mejor servicio a los clientes, así como brindar mejores oportunidades a nuestros trabajadores”, declaró la presidenta del CCME.

Aunque el consejo está integrado por mujeres, Alegría Romero explicó que la misión es coadyuvar con todas las personas sin importar su género para trabajar en equipo, es por eso que estos talleres realizados mensualmente son de convocatoria abierta e incluyen la participación de colaboradores de contadores y responsables de recursos humanos.

Otros programas

Además de la capacitación Café entre Empresarias, el CCME maneja otros programas como Fortaleza, que consta de ocho módulos de capacitación; Niñas Inspira, Jóvenes Inspira, Mujer de Negocios y Mujer Alta Ejecutiva, diseñados a atender las necesidades de cada categoría de empresarias, desde pequeñas hasta microempresarias.

Todos estos programas se integran con perspectiva de género y están alineados a la Agenda 2030.