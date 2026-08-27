Empresarios deben revisar su situación fiscal

Ante el inicio del último cuatrimestre de 2026, el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos hizo un llamado a las empresas a no esperar hasta el próximo año para revisar su situación fiscal y contable, sino realizar desde ahora una planeación que permita detectar y corregir inconsistencias.

Durante una rueda de prensa, Raquel Antonio Moreno, vicepresidente de fiscal del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, destacó que la fiscalización en México atraviesa una etapa de mayor intensidad, impulsada por el uso de herramientas tecnológicas y el intercambio de información entre las instituciones financieras y la autoridad fiscal.

Explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta actualmente con información que le permite contrastar los ingresos, comprobantes y declaraciones de los contribuyentes, por lo que las empresas deben mantener una gestión fiscal permanente y no limitarse a revisar sus resultados cuando llega el momento de presentar la declaración anual.

“Más vale prevenir que corregir”, señaló al recomendar que las empresas realicen conciliaciones entre su información contable y fiscal, revisen sus pagos provisionales y verifiquen que la documentación que respalda sus operaciones cumpla con los requisitos correspondientes.

Otro de los aspectos señalados fue la importancia de revisar la materialidad de las operaciones y los comprobantes fiscales. Moreno advirtió sobre los riesgos relacionados con empresas que emiten comprobantes que no corresponden a operaciones reales y recordó que quienes utilizan este tipo de facturas pueden enfrentar consecuencias fiscales y legales.

También llamó la atención sobre los comprobantes emitidos bajo el esquema PPD (pago en parcialidades o diferido), debido a que las empresas deben verificar que, una vez realizado el pago, cuenten con el correspondiente complemento de recepción de pagos.

Comercio digital

Durante el encuentro con los medios también se abordó el crecimiento del comercio mediante Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas digitales. El especialista señaló que los ingresos obtenidos mediante estas actividades están sujetos a las obligaciones fiscales correspondientes, aun cuando se trate de pequeños emprendimientos o negocios que operan desde redes sociales.

Asimismo, explicó que las cuentas bancarias personales no están fuera del alcance de la fiscalización. Las operaciones que se realizan a través del sistema financiero pueden ser conocidas por las autoridades, por lo que recomendó mantener respaldo documental y fiscal de los ingresos recibidos.