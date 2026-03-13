Empresarios deben tener planeación estratégica

La presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, la contadora pública certificada Martha Lilia de la Cruz Chamé, hizo un llamado a las empresas del estado a iniciar procesos de planeación estratégica ante la reforma al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla la reducción gradual de la jornada laboral en el país.

La dirigente del organismo profesional señaló que esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), representa un cambio relevante para el entorno laboral y empresarial, por lo que es fundamental que las empresas comiencen a prepararse con anticipación.

Explicó que la modificación establece una reducción progresiva de la jornada semanal hasta llegar a 40 horas en el año 2030, lo que obligará a muchas organizaciones a revisar sus procesos productivos, esquemas de trabajo y sistemas administrativos.

Por su parte, el vicepresidente fiscal del organismo, Raquel Antonio Moreno, explicó que la reforma responde también a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para reducir los niveles de estrés laboral y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Detalló que el ajuste se realizará de manera gradual: en 2027 la jornada se reducirá a 46 horas semanales, posteriormente a 44 y 42 horas, hasta llegar a las 40 horas en 2030.

Sin embargo, advirtió que esta transformación también implicará retos importantes para las empresas, sobre todo en estados como Chiapas donde los niveles de productividad aún son bajos en comparación con otras regiones del país.