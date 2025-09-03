Empresarios denunciaron rapiña ante la Fiscalía

Hace un par de días un trailer sufrió una ponchadura en los neumáticos, después fue despojado de la mercancía que era transportada de la capital chiapaneca a la ciudad de Tapachula, en la frontera sur.

Los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero federal número 200 Tonalá-Tres Picos, a la altura de la comunidad de La Polka.

De acuerdo a los datos recabados, el chofer de la pesada unidad se detuvo y se orilló sobre la cinta asfáltica para realizar maniobras en sus llantas.

Personas que en ese momento se percataron, se dispusieron a abrir la caja del tráiler con diversas herramientas, como machetes.

Según reportes de las autoridades el camión transportaba abarrotes, cajas de whisky y varios productos.

Empresarios chiapanecos y dueños de la mercancía se indignaron el acto de rapiña, que sucedió mientras la unidad se encontraba estacionada por una falla en sus neumáticos.

Por lo anterior interpusieron su denuncia ante la Fiscalía Regional Istmo Costa, en contra de quien resulte responsable y exigieron que se castigue de acuerdo a la ley.

Los empresarios piden a las autoridades competentes el respeto a los trailers que transportan su mercancía, y que se combata la rapiña en la región Istmo Costa.