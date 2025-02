Empresarios esperan conclusión de la Línea K

El sector empresarial, comerciantes y productores esperan que el Gobierno de México concluya a la brevedad la Línea K del Tren Interoceánico, porque esto permitirá que este sea un detonante económico para esta región y una conexión entre el centro de México, Chiapas y Guatemala, señaló en entrevista el empresario hotelero y dirigente del grupo social Unidad Ciudadana.

Destacó la importancia de que los tres órdenes de gobierno coordinen los esfuerzos en bien de la Perla del Soconusco, que requieren que se desarrolle el potencial que tiene la zona estratégicamente ubicada por su cercanía con Centroamérica, la línea que conectará a Ciudad Hidalgo con Ixtepec, Oaxaca, es parte de un proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Un proyecto ambicioso

Se refirió al ferrocarril como uno de los proyectos más ambiciosos que espera no solo el sector productivo sino también la sociedad y los empresarios, porque la puesta en marcha del ferrocarril tanto de pasaje y carga se reducirán costos de operación entre esta región productiva y el centro y norte de México, pero además con Centroamérica.

La consolidación del proyecto reducirá costos de operación de empresas y esto sería un atractivo para que muchas inversiones vengan hacia esta frontera sur, se ha señalado que hay avances sustanciales pero aun hacen falta algunos tramos, y su conclusión traería certidumbre para la inversión privada y con ello, se contribuirá al progreso económico de Soconusco y el estado.

Expuso que en estas nuevas administraciones tanto federal como estatal y municipal, las autoridades deben tener apertura al diálogo, escuchar las ideas de la sociedad, de los sectores que buscan el bienestar y no asumir posturas contrarias e incluso la represión a la crítica cuando los señalamientos no sean los que quieran escuchar pero si contribuyan a mejorar errores y descalificar a quienes no comulguen con sus ideas.

Reyes del Pino consideró que en los seis últimos años la sociedad ha sido golpeada con una perdida acentuada en el poder adquisitivo de las familias, hoy existe la esperanza que con los nuevos gobiernos, nuevas administraciones haya un verdadero desarrollo para la región, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el gobernador Eduardo Ramírez han expresado el interés de fomentar el crecimiento económico de la zona y esto seguramente será una realidad.