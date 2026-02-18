Empresarios impulsan formalidad laboral

El Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez que encabeza Miguel Ángel Blas Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Economía y del Trabajo del estado, Luis Pedrero González, con el objetivo de conocer y analizar las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer el desarrollo económico de Chiapas.

Miguel Blas destacó la importancia de promover esquemas de acompañamiento que faciliten la formalización de negocios, brindando certeza jurídica, reglas claras y herramientas que contribuyan a elevar la competitividad del sector comercio, servicios y turismo. Asimismo, subrayó que el trabajo coordinado entre autoridades y organismos empresariales es clave para consolidar un entorno más dinámico y atractivo para la inversión.

Durante el encuentro, se plantearon las iniciativas que el Gobierno del Estado implementa para simplificar los procesos de apertura de empresas, fortalecer la formalidad laboral y generar condiciones que permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) acceder a mayores beneficios, programas institucionales y mejores oportunidades de crecimiento.

Luis Pedrero dijo que desde la Secretaría se impulsan los créditos Nafin y Fira, para los cuales mantendrán una comunicación constante y supervisión con el empresariado a fin de mantener una base de información actualizada con respecto a los resultados que estos estén dando a las empresas.

Por su parte, el presidente de la Canaco Tuxtla reiteró su disposición de continuar trabajando de manera institucional y colaborativa, fungiendo como enlace entre el sector empresarial y las autoridades estatales, a fin de impulsar acciones concretas que favorezcan el desarrollo sostenible, la generación de empleos y el bienestar de las familias chiapanecas.