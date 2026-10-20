Empresarios protestan por construcción de cárcel

El sector empresarial de la frontera sur de México rechazó el anuncio que realizó el Gobierno Federal sobre la construcción de una nueva cárcel en esta zona del estado.

Mensaje

Enfatizaron que este tipo de proyectos no trae ningún tipo de beneficio a la sociedad de la Costa-Soconusco.

En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Tapachula), Abel Ruiz Méndez, expresó que un proyecto de este tipo no significa ningún avance para el sector empresarial.

“Ojalá que este proyecto no se instale en la Costa-Soconusco y que se vaya a otras partes donde no tenga que afectar”, expuso.

El dirigente habló sobre la experiencia que tienen con el penal federal de Villa Comaltitlán, el cual es el causante de bloqueo de la señal telefónica, problemas para la llamadas de emergencia y estigmatización de la región por concentrar reos de alta peligrosidad.

“Eso trae delincuencia no deseada a la región, lo que le pedimos al Gobierno Federal es que mande proyectos factibles para el desarrollo del Soconusco, para la reactivación económica de Tapachula”, sostuvo.

Apoyan la postura

Por su parte, Aníbal Núñez Mejía, secretario de Procentro, afirmó que mientras el proyecto del Polo de Desarrollo no se concrete, ahora se anuncia la construcción de una cárcel, que no generará ningún beneficio económico.

En caso de que las autoridades decidan construir la nueva cárcel en el Soconusco, advirtió que el sector productivo levantará la voz y buscará la cancelación mediante protestas.

“Obviamente el sector productivo levantará la voz para pedirle al Gobierno Federal que no se instale otro Cefereso en esta región, buscaremos la manera de protestar si es aquí en el Soconusco”, externó.