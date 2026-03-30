Empresarios realizan “Lotería con Causa”

Con gran participación, entusiasmo y un profundo sentido de solidaridad, se llevó a cabo con éxito la Segunda Edición de la Lotería Empresarial con Causa en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chiapas, organizada por el Comité de Damas.

El evento reunió a integrantes del sector empresarial, afiliadas y afiliados, damas voluntarias y aliados comerciales, consolidándose como un tradicional espacio de convivencia y, sobre todo, como una cadena de ayuda para apoyar a las personas que más lo necesitan en el estado.

Durante su mensaje de bienvenida, el presidente de CMIC Chiapas, M.A.C. Rogelio Tamayo Carboney, destacó que este evento “refleja lo mejor de nuestro gremio: la unidad, la solidaridad, la responsabilidad social empresarial y el compromiso con nuestra sociedad”.

Compromiso

Subrayó que CMIC Chiapas no solo son un gremio, sino una comunidad que impulsa el desarrollo a través del impacto positivo en la vida de las personas, sobre todo de niñas y niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, reconoció de manera especial la labor del Comité de Damas, encabezado por la ingeniera María de la Paz Vázquez Zebadúa, a quien destacó como ejemplo de liderazgo por su dedicación, sensibilidad y vocación de servicio.

Por su parte, la presidenta del Comité de Damas expresó su profundo agradecimiento a todas y todos los asistentes, así como a las personas que de manera voluntaria se suman a las actividades.

De manera particular reconoció a los 65 patrocinadores, cuya generosidad —dijo— no solo permitió la realización del evento, sino que impulsa a seguir trabajando para llevar apoyo, esperanza y acompañamiento a quienes enfrentan condiciones vulnerables.

Planes

Destacó además, que esta es la primera actividad de recaudación del Comité en el año 2026, adelantando que ya se preparan nuevas iniciativas con el objetivo de continuar extendiendo la mano a los que más lo requieren.